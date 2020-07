Zu einer Reise zu den Wurzeln der Countrymusik der frühen 50er- und 60er-Jahre laden der Verein Musik und Kultur (MuK) Weisenheim am Sand und die Frankenthaler Band Nash ein. Das Konzert findet am Sonntag, 18.30 Uhr (Einlass 17.30 Uhr) im Wäldchen Ludwigshain am Südwestrand des Orts statt.

Hinter Nash stecken laut MuK-Mitteilung „Top-Musiker Frankenthals“: der Sänger Achim Degen „mit der perfekten Südstaaten-Klangfarbe“, die Anonyme Giddarischde Roman Nagel (Gesang, Gitarre) und Stefan Brod (Schlagzeug) sowie Ikarus-Bandmitglied Wolfgang Bast (Gesang, Bass). Mit Nash ließen die Musiker jenen Country lebendig werden, der im Blues und Folk wurzelt und die Rockmusik beeinflusste. Zu hören seien Country-Perlen, aber auch Songs, die selbst für Nicht-Country-Fans ein Begriff seien.

Noch Fragen?

Karten gibt es für 15 Euro (ermäßigt zehn Euro) per E-Mail an kasse@muk-weisenheim.de unter Angabe der Kontaktdaten. Ein Mund-Nase-Schutz ist Vorschrift, wettergerechte Kleidung wird empfohlen.