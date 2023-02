Am Aschermittwoch ist alles vorbei – der vom Kölner Künstler Jupp Schmitz verfasste Schlagetext gilt auch für die Narren in Frankenthal. Am Vormittag haben die Vertreter der Rosenkavaliere als Stadtschlüsselverein der Kampagne 2022/23 beim Heringsessen im Sitzungssaal des Rathauses die Machtinsignien an Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) zurückgegeben. Zum Anlass der Schlüsselübergabe (Bild) war Rosenkavalier Vanessa II. statt im höfischen Kostüm mit Zylinder und schwarzer Trauerkleidung erschienen – begleitet von weiteren Würdenträgern des Vereins.