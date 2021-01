Auf einen nackten Mann, der auf dem Ludwigsplatz laut herumschrie, ist am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr eine Fußstreife der Polizei aufmerksam geworden. Als er die Beamten sah, flüchtete der 41-jährige Wormser und versteckte sich im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses. Als er dort entdeckt wurde, verhielt er sich laut Bericht aggressiv und drohte den Polizisten. Bevor diese ihn in eine Klinik bringen konnten, sollte sich der Mann in seiner Wohnung ankleiden. Wie sich herausstellte, hatte er zuvor auch dort randaliert. Zudem lagen offen Drogen herum, die sichergestellt wurden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.