Potenzielle Bundesligastars von morgen können Fußballinteressierte am Samstag im Ostparkstadion des VfR Frankenthal erleben. Um 10.30 Uhr beginnt dort ein Vergleichsturnier mit den U16-Mannschaften der TSG 1899 Hoffenheim und Eintracht Frankfurt sowie einer Auswahl aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis.

Anfang August habe der VfR die Anfrage des Nachwuchsleistungszentrums (NLZ) in Hoffenheim erhalten, ob der Verein das Turnier austragen würde, informierte VfR-Vorsitzende Simone Krämer. Laut NLZ seien Gelände und die Vereinsstruktur prädestiniert für die Austragung des Dreierturniers. „Darauf sind wir natürlich stolz und übernehmen das sehr gern“, sagte Krämer. Für die teilnehmenden Vereine sei das Vergleichsturnier ein wichtiger Baustein innerhalb der Saisonvorbereitung sowie der sportlichen und mannschaftlichen Entwicklung.

Das Miniturnier beginnt um 10.30 Uhr mit dem Duell TSG Hoffenheim gegen Eintracht Frankfurt. Um 11.30 Uhr treffen die Frankfurter auf die Auswahl des Rhein-Hunsrück-Kreises, der um 12.30 Uhr Gegner der TSG Hoffenheim ist. Die Spielzeit beträgt zweimal 25 Minuten.

Stolze Zahl: 24 Jugendmannschaften im VfR

„Wir hoffen auf einen tollen Turniertag und darauf, dass wir auch für unseren Verein und unsere Jugendarbeit werben können“, wünscht sich Matteo Randazzo, Trainer der VfR-A-Jugend. Stolz könne der Verein bereits jetzt auf seine Nachwuchsarbeit sein. „Wir haben 24 Jugendmannschaften und die sind alle doppelt besetzt“, informierte er. Ziel sei es, den Nachwuchs in die Aktivität zu überführen. Wenn es eines der Talente in eine höhere Spielkasse schaffe, sei man natürlich auch zufrieden, so Randazzo, der im Nachwuchsbereich eine Kooperation mit dem Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern ankündigte.

Dankbar ist Simone Krämer für die unkomplizierte und direkte Unterstützung durch Wolfgang Poggel, Kreisjugendwart beim Südwestdeutschen Fußballverband (SWFV), der das Turnier angelegt und gemeinsam mit dem Schiedsrichterobmann die Schiedsrichtergespanne organisiert habe. Der VfR stellt sein Klubhaus und die Infrastruktur zur Verfügung und sorgt außerdem für Essen und Getränke. Laut Randazzo sind 18 Vereinsmitglieder am Samstag im Einsatz.