Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wie hält man vor allem die kleinen Kinder in Pandemiezeiten in Bewegung? Und wie bleibt man als Verein mit dem Nachwuchs in Kontakt in einer Phase, in der man sich nicht zweimal pro Woche auf dem Trainingsplatz trifft? Gregor Rauch, Jugendtrainer und Abteilungsleiter der AH bei Eintracht Lambsheim, hat sich darüber Gedanken gemacht und eine Lösung gefunden. Mit der Firma Kempf Wohnbau GmbH hat er einen Unterstützer vor Ort gefunden.

Gregor Rauch weiß es noch genau: Im Oktober vergangenen Jahres hat er mit seiner Mannschaft das letzte Training gehabt. Rauch betreut bei Eintracht Lambsheim die F-Jugend der Fußballabteilung.