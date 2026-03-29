Bei den in Altrip ausgetragenen Jugend-Bezirksranglisten überzeugten die Nachwuchsspieler der Tischtennis-Freunde Frankenthal auf ganzer Linie.

Ausgespielt wurden jeweils die Top 10 des Bezirks Vorderpfalz-Nord in den Altersklassen U13, U15 und U19. Von 54 Teilnehmern hatten sich von den TTF elf Spielerinnen und Spieler qualifiziert. In der Altersklasse Jungen U15 nahm der TTF-Nachwuchs die Plätze eins bis ein. Besonders bemerkenswert dabei, dass der Gewinner der Rangliste, Philipp Walter, erst zwölf Jahre alt ist und erst im kommenden Jahr bei den U15 starten muss. Philipp ist aufgrund seiner Dominanz bei der U13 bis zur Pfalzrangliste in seiner Altersklasse freigestellt.

Das Spiel des Turniers lieferte sich Philipp Walter mit Leif Angelberger (3:2 Sätze), der Platz zwei belegte. Die Plätze drei und vier gingen an Noel Gezgin und Nils Morgenthaler. Auch in der U13 nahm ein TTF-Talent den Siegerpokal mit nach Hause. Fero Orth gewann gefährdet mit einer makellosen 9:0 Bilanz. Max Guhmann und Elias Braun belegten die Plätze fünf und zehn. Zwei TTF-Spieler hatten sich für die U19-Rangliste qualifiziert: Florian Walter und Samuel Soueidan. Während für Soueidan bereits die Teilnahme in seinem ersten U19-Jahr ein großer Erfolg war – er belegte den zehnten Platz –, errang Florian Walter einen hervorragenden vierten Platz in dieser Altersklasse. Bei den Mädchen U13 wurde Solveig Angelberger Zweite, während Amelia Gezgin Platz drei belegte. Die drei Erstplatzierten jeder Altersklasse haben den direkten Sprung in die 2. Verbandsranglisten-Qualifikation geschafft. Die Viert- bis Siebtplatzierten müssen bei der ersten Verbandsranglisten-Qualifikation das Ticket erst noch erspielen.