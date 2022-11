Einen hervorragenden Saisonabschluss hat der Nachwuchs der TG Frankenthal beim Finale des Kinderleichtathletik-Cups des pfälzischen Verbandes in der Barbarossahalle in Kaiserslautern gefeiert. Die TG verließ als erfolgreicher Verein die Wettkampfstätte. Ausrichter war der 1. FC Kaiserslautern.

Mit einem Sieg im 30-Meter-Sprint sowie einem weiteren Erfolg im beidarmigen Stoßen und einem zweiten Platz im Hoch-Weitsprung ging es in Führung liegend für die grünen Schmetterlinge der U8 in die Hindernissprint-Staffel. Es reichte nicht ganz. In der Gesamtwertung siegten die Kampfkrümel vom LTV Bad Dürkheim, die insgesamt zwölf Punkte ergatterten.

Eine Altersklasse höher in der U10 waren die grünen Grashüpfer der TG am Start. Nach dem Sieg im 40-Meter-Sprint – hier war Martin Atanasow mit 6,5 Sekunden der schnellste Läufer – folgte Platz fünf im wenig geliebten Medizinballstoßen und erneut ein erster Platz im Hoch-Weitsprung. Martin Atanasow übersprang die Höhe von 1,10 Meter. Punktgleich mit dem TV Offenbach ging es in die abschließende Hindernissprint-Staffel. Da musste sich die TG geschlagen geben und belegte somit in der Gesamtwertung Rang zwei.

Wechselpech in der 6x40-Meter-Pendelstaffel

In der Altersklasse U12 startete die TG überraschend mit einem Sieg im Kugelstoßen. Im Hochsprung belegten die Nachwuchsathleten aus Frankenthal Platz drei und im Hindernissprint liefen die TG-Athleten mit dem ABC Ludwigshafen die schnellste Zeit. So gingen die Green Tigers punktgleich mit dem ABC ins Finale der 6x40-Meter-Pendelstaffel. Da hatte die TG Wechselpech. Zweimal fiel das Staffelholz zu Boden, so dass die langsamste Laufzeit aller Teilnehmer herauskam. Trotzdem reichte es noch zu Platz zwei in der Gesamtwertung.

Das FCK-Team erhielt nicht nur vom Kinderleichtathletik-Cheforganisator des LVP, Christian Heilmann, sondern auch vom Verbandspräsidenten Thomas Beyerlein viel Lob für das Engagement der Helfer und die tadellose Organisation in der prall gefüllten Halle.

Ulrike Beyerlein, selbst Landestrainerin, hob neben dem Spaßfaktor für die Kids auch die Bedeutung der Kinderleichtathletik als Basis für die Talentsichtung und -entwicklung hervor.