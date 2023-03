Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Zwei gestrandete Künstlerinnen verkürzen sich mit Poesie und Gesang die Wartezeit: Für ihre „Durchwachte Nacht“ bekamen Hedda Brockmeyer vom Theater in der Kurve Neustadt und Musikerin Andrea C. Baur beim TAW-Sommerfestival am Donnerstag immer wieder Szenenapplaus. Und konnten sogar mit lauwarmem Sekt anstoßen.

Vom Winzerhof in Großkarlbach wurde das Stück, das Autorin Hedda Brockmeyer ein „Leseschauspielchen“ nennt, angesichts des unsteten Wetters kurzfristig ins Bürgerhaus