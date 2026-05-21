Die Schauspielerin Christine Wiebauer ist wenige Tage vor ihrem 77. Geburtstag verstorben. Über Jahrzehnte prägte sie das Theater Bagage und das Theater Alte Werkstatt.

Die Schauspielerin, die eng dem Theater Alte Werkstatt verbunden war, ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch nach schwerer Krankheit verstorben, wie der TAW-Leiter Jürgen Hellmann mitteilte. Christine Wiebauer ist in Weilerbach (Landkreis Kaiserslautern) geboren, lebte die meiste Zeit ihres Lebens bis zum Schluss in Oppau. Ab Anfang der 1990er Jahre führte sie das Modehaus Christine im Hemshof. Zum ersten Mal auf der Bühne stand sie beim Laienspielkreis Albertino in der Pfingstweide. In den 1990ern spielte sie im Prinzregententheater. 1998 wurde sie Teil der Theatergruppe Bagage, die im Keller ihres Modehauses gegründet wurde. Die Gruppe tourte in den Folgejahren mit Komödien in Gemeindehäusern, Kirchen und Parks quer durch die Pfalz. Im gleichen Jahr spielte sie in dem Stück „De Sultan vum Westrich“ erstmalig am Theater Alte Werkstatt. Seither prägte sie beide Theatergruppen mit ihrer Präsenz. Sie schrieb mit Trudel Kaufmann die Komödie „Die Seniorenresidenz Goldener Herbst“ und mit Reni Rohe Haberfellner „D Hoimatwettbewerb“. Sie war immer ein Publikumsmagnet, eine Volksschauspielerin, die es scheinbar mühelos schaffte, Menschen zu berühren, zum Lachen und zum Weinen zu bringen. Christine Wiebauer habe das Leben von so vielen Menschen in ihrer Theaterfamilie und weit darüber hinaus beeinflusst, so Hellmann. „Sie war ein unendlich liebevoller und ehrlicher Mensch.“