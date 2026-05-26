Die Naturfreunde Bobenheim-Roxheim trauern um ihren langjährigen Vorsitzenden Manfred Zimmermann. Er starb im Alter von 72 Jahren und hinterlässt im Verein eine große Lücke.

Er war das Gesicht der Naturfreunde Bobenheim-Roxheim, aber auch in der Frankenthaler Ortsgruppe bestens bekannt, vor allem als leidenschaftlicher Gitarren- und Mandolinenspieler sowie Sänger. Wenn er mit dem Instrument ein Lied anstimmte, kam sofort gute Laune auf. Nun ist seine Stimme verstummt. Manfred Zimmermann starb am 7. Mai im Alter von 72 Jahren.

1994 Mitglied geworden, arbeitete Zimmermann von Anfang an bei den Bobenheim-Roxheimer Naturfreunden mit. Er war 20 Jahre lang ihr stellvertretender Vorsitzender, ab 2018 ihr Vorsitzender. Er leitete die Gitarrengruppe und zuletzt auch die Singgruppe.

Vorstandsarbeit mit Blick in die Zukumft

„Manfred machte sich viele Gedanken über die Zukunft der Naturfreunde“, sagt Werner Reutemann, der bei der Trauerfeier am 3. Juni im Namen des mehr als 100 Jahre alten Vereins sprechen wird. Zimmermann habe die Wandergruppe gefördert und die Gründung einer Walking-Gruppe angeregt. „Er unterstützte jede Initiative zur Gründung von Kindergruppen und war stolz, dass sich dafür Betreuerinnen gefunden haben“, so Reutemann.

Die Bobenheim-Roxheimer wissen, dass ihm darüber hinaus die Partnerschaft mit den Naturfreunden in Chevigny-Saint-Sauveur wichtig war. Für sein Engagement in der und für die Gemeinde wurde Zimmermann mit der Carolus-Magnus-Medaille ausgezeichnet. Die Trauerfeier wird nach Angaben des Vereins am Mittwoch, 3. Juni, um 12 Uhr auf dem Roxheimer Friedhof stattfinden.