Zu den Kostbarkeiten des Frankenthaler Erkenbert-Museums gesellen sich weitere: Der Nachlass des Künstlerehepaars Karin und Johnny Bruns geht als Schenkung an das Museum über. Bis spätestens 30. Juni soll die Übergabe der Werke abgeschlossen sein.

Karin Bruns wurde 1918 in Frankenthal als Karin Ross geboren. Ein Name, der bei den älteren Frankenthalern nicht unbekannt ist: Die Eltern führten das Schuhgeschäft Ross, in dem auch