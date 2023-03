Der Rhein-Pfalz-Kreis bietet seit Jahresbeginn kostenfrei zusätzliche Leerungen bei der Restmülltonne an. Das Angebot gilt für Eltern von Kindern bis zum dritten Lebensjahr und inkontinente Personen, die einen entsprechenden Nachweis erbringen müssen. Für das sogenannte Windelvolumen lagen laut dem zuständigen Kreisbeigeordneten Volker Knörr (CDU) Anfang März 2100 Anträge vor. Knörr nannte die Nachfrage angesichts rund 165.000 Kreisbürgern überschaubar.

Der Kreis, der für die Abfallentsorgung zuständig ist, will mit dem Angebot Haushalte entlasten, in denen viele Windeln im Abfall landen. Zuvor hatten bereits einige Gemeinden im Kreis sogenannte Windelsäcke eingeführt, die durch das Kreisangebot ersetzt und somit zum Teil abgeschafft wurden. Knörr argumentierte immer mit den Müllwerkern, die die schweren Säcke in die Fahrzeuge laden müssten.

Durch das vom Kreis eingeführte zusätzliche Windelvolumen bekommen berechtigte Haushalte mit einer 40 Liter Restmülltonne zwölf zusätzliche Freileerungen pro Jahr. Diese können nur mit in Anspruch genommenen Zusatzleerungen verrechnet werden. Die Grundgebühr für die Restmülltonne falle somit in jedem Fall an und könne nicht verringert werden, heißt es vom Eigenbetrieb Abfallwirtschaft. Die Abrechnung erfolge mit dem Gebührenbescheid im Jahr 2024. Nicht genutzte Freileerungen verfallen am Jahresende.

Das Antragsformular und weitere Informationen gibt es auf der Internetseite der Kreisverwaltung.