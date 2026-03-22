Strafverfahren wegen Körperverletzung und Bedrohung hat sich ein 30 Jahre alter Mann am Samstagabend in Frankenthal eingehandelt. Laut Polizei geriet der Mann gegen 18.11 Uhr mit seinem 61 Jahre alten Nachbarn in Streit und trat den Ältren zunächst ans Bein. Dann sei er in seine Wohnung gegangen, habe ein Küchenmesser geholt und dem Älteren damit gedroht. Auch der Anblick der Polizei habe ihn nicht dazu bewegen können, sich ruhiger zu verhalten, so die Beamten; er sei deshalb über Nacht in Gewahrsam genommen worden. Das Messer habe die Polizei sichergestellt.