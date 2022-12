Herzlich willkommen zum Liveblog zur 37. Frankenthaler Hallenfußballturnier um den Pokal der RHEINPFALZ! Zwei Jahre mussten Fans und Fußballer auf den RHEINPFALZ-Cup verzichten, die Corona-Pandemie machte allen Beteiligten einen Strich durch die Rechnung. Nun ist es endlich wieder so weit, ein neuer Sieger soll ermittelt werden. 17 Mannschaften treten in der Stadtsporthalle über drei Turniertage an. Heute und morgen stehen jeweils die Vorrundenspiele auf dem Programm, ehe dann am Donnerstag das Viertelfinale, das Halbfinale und natürlich das Finale folgen. Mit dabei ist unter anderem Titelverteidiger ASV Heßheim.