Der im Oktober 2020 begonnene Ausbau der Obersülzer Straße ist beendet. Seit Mittwoch kann der Verkehr wieder ungestört rollen. „Mit der Sanierung unserer Infrastruktur erhöhen wir die Sicherheit, werten das Erscheinungsbild und die Aufenthaltsqualität in unseren Städten und Ortslagen auf“, sagte Verkehrsministerin Daniela Schmitt (FDP) zu dem Projekt, welches das Land, die Stadt und die Werke gemeinsam umsetzten. „Die Investition in den Ausbau ist gut angelegtes Geld“, meinte sie. Rheinland-Pfalz hat rund 1,9 Millionen Euro für die Sanierung der Fahrbahn gen Obersülzen bereitgestellt. 950.000 Euro hat Grünstadt in die Instandsetzung der Gehwege gesteckt. Die Entsorgungs- und Servicebetriebe Grünstadt (EBG) haben als Versorgungsträger gut eine Million Euro investiert. Insgesamt wurden circa 1,1 Kilometer Straße in insgesamt zwölf Abschnitten grundlegend saniert. Der Vollausbau der Ortsdurchfahrt im Zuge der Landesstraße 453 umfasste neben der Herstellung neuer Bürgersteige und Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung auch die Umgestaltung der Kreuzung mit der Industriestraße zu einem Kreisel, den Umbau des Knotenpunktes an der Ferdinand-Porsche-Straße, den barrierefreie Gestaltung zweier Bushaltestellen sowie die Erneuerung von Ver- und Entsorgungsleitungen sowie Hausanschlüssen.