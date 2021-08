Ziemlich gut scheinen sich die Beamten der Autobahnpolizei Ruchheim an einen 7er-BMW erinnert zu haben, den sie am Dienstagabend erneut auf der Bundesstraße 9 kurz vor der Anschlussstelle Studernheim sahen. Der Fahrer des Wagens hatte sich Ende vergangenen Jahres an gleicher Stelle eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Der 27-jährige Frankenthaler war laut Bericht damals erheblich alkoholisiert und trug eine Waffe bei sich. Einen Führerschein hatte er nicht. Aufgrund dieser Vorgeschichte wurde der BMW am Dienstag erneut kontrolliert. Fahrer und Halter des schwarzen BMWs ist nach wie vor der junge Frankenthaler. Den Führerschein hat er auch in der Zwischenzeit nicht erworben. Außerdem waren laut Polizei sowohl der Zulassungsstempel auf dem Kennzeichen, als auch die Hauptuntersuchung samt TÜV-Stempel gefälscht. Weil er sein Auto wiederholt für Straftaten nutzte, muss der 27-Jährige jetzt künftig darauf verzichten.