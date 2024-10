Ein Verkehrsunfall in der Unterführung in der Eisenbahnstraße, bei dem Öl und Benzin ausgelaufen sind, hat am Donnerstagnachmittag für größeren Stau gesorgt. Die Unterführung war laut Polizei für Reinigungsarbeiten voll gesperrt. Dadurch staute sich der Ausweichverkehr laut Augenzeugen zeitweise vom Wormser Tor bis zur Industriestraße. Die Unterführung sei inzwischen wieder freigegeben, heißt es aus der Inspektion. Nähere Angaben zu dem Vorfall kann die Polizei auf RHEINPFALZ-Anfrage am Donnerstag zunächst nicht machen.