Am Montag gegen 20 Uhr kam es in der Straße Kieskaut in Heßheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 20-jähriger Pkw-Fahrer beim Vorbeifahren ein geparktes Fahrzeug streifte. Laut Polizei verweilte der Fahrer kurz vor Ort, entdeckte aber niemanden, dem das geparkte Fahrzeug gehörte. Dann verließ er unerlaubt die Unfallörtlichkeit, um kurze Zeit später wieder dorthin zurückzukehren. Zu dem Zeitpunkt war der beschädigte Pkw aber nicht mehr da. Bei diesem soll es sich um einen dunklen Tesla handeln, bei dem an der rechten Fahrzeugseite ein Sachschaden in unbekannter Höhe entstanden sein müsste. Mögliche Zeugenhinweise, insbesondere hinsichtlich des dunkelfarbigen Teslas, nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal telefonisch unter Telefon 06233 313-0 oder per E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.