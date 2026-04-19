Zwei Männer sind am Samstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in der Mörscher Straße in Frankenthal verletzt worden und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Wie die Polizei berichtet, stießen gegen 9.30 Uhr ein 81 Jahre alter Fahrradfahrer und ein 71-jähriger Motorradfahrer zusammen; beide trugen dabei Kopfverletzungen davon.

Der Radfahrer war laut Polizei auf der Breitscheidstraße unterwegs und bog, ohne auf den bevorrechtigten Verkehr zu achten, nach links in die Mörscher Straße ein. Der Motorradfahrer, der auf der Mörscher Straße fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen, sodass es zum Unfall kam. Die Polizei schätzt die Höhe des Sachschadens auf einen Betrag im mittleren dreistelligen Bereich.