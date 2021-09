Nach einer Unfallflucht in der Ludwigshafener Pfingstweide sucht die Polizei Zeugen. Der Verursacher soll mit einem Auto mit Frankenthaler Kennzeichen (FT) unterwegs gewesen sein. Am Donnerstag befuhr der schwarze BMW laut Polizei um 16.20 Uhr den Brüsseler Ring von der Oppauer Straße kommend. Beim Abbiegen auf Am Kanal kam der Fahrer von der Fahrbahn ab und fuhr seitlich auf einen Baum. Laut Zeugenaussagen sammelten die Insassen vereinzelte Fahrzeugteile ein und fuhren in Richtung Frankenthal davon. Der Fahrer soll 20 bis 25 Jahre alt sein und schwarze schulterlange Haaren haben. Er trug eine schwarze Jeans und eine schwarze Weste. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2222.