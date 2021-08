Die Polizei Worms sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag gegen 12.20 Uhr auf der B9 in Worms ereignet hat. Im Bereich zwischen der Bensheimer Straße und der Petrus-Dorn-Straße kam laut Polizei der Fahrer eines Kleinwagens aus bisher ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab, streifte ein Verkehrsschild und kam schließlich auf einem Grünstreifen zum Stehen. Fahrer und Beifahrer entfernten vermutlich nach dem Unfall die beiden Kennzeichen des Fahrzeugs und flüchteten zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Polizei Worms sucht Zeugen des Unfalls oder Hinweise zu Fahrzeug und Fahrer unter Telefon 06241 8520 oder per E-Mail an piworms@polizei.rlp.de.