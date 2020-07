Ein bei einem Crash zurückgelassenes Autokennzeichen führte die Polizei Worms rasch auf die Spur des flüchtigen Unfallverursachers. Am Sonntagmorgen ist in der Wormser Innenstadt laut Polizei ein betrunkener Autofahrer in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dabei soll er das eigene Auto und zwei Absperrpoller beschädigt haben und geflüchtet sein. Was er wohl in jenem Moment nicht bemerkte: Am Unfallort blieb das vordere Autokennzeichen liegen. Dieses sowie Zeugenaussagen führten die Polizei auf die Spur des 28-jährigen Mannes. Weil er augenscheinlich betrunken war, wurde eine Blutprobe veranlasst und der Führerschein beschlagnahmt. Die Schadenshöhe beziffert die Polizei Worms auf rund 2000 Euro.