Bei einem Besuch in der Villa Malta erfahren wir, was Boxen mit Sitztanz zu tun hat, warum dieser Suchtpotential hat und weshalb trotzdem viele Teilnehmer weggefallen sind.

Der Befehl zum Luftboxen kommt von Anette Wildberger. Gemeinsam mit Helene Baumann betreut sie die beiden Sitztanzgruppen in der Villa Malta, der Seniorenbegegnungsstätte der Frankenthaler Malteser. Wildberger hat schon öfter Boxeinlagen in ihre Choreographien eingebaut. Routiniert schnellen die Fäuste ihrer Schützlinge in die Luft.

Zuvor gibt es eine Aufwärmrunde: Schultern locker sinken lassen, Beine fest auf den Boden, der Po rückt vor zur Stuhlkante. Arme und Beine schwingen synchron zum flotten Begrüßungswalzer, neun Fußpaare trippeln mal nach rechts, mal nach links neben dem Stuhl. Für jeden Besucher steht eine Tasche bereit – Utensilien für den Sitztanz – und jedes Mal birgt sie neue Überraschungen, damit es nie langweilig wird.

Heute sind es farbenfrohe Seidentücher. Wildberger macht vor, wie man das Tuch zwischen die Finger klemmt und drückt auf ihr Tablet. „Ja so enn guude Palzwoi, der geht ähm in der Hals nei“ – das bekannteste Lied des Musikanten und Mundartdichters Kurt Dehn aus Bad Dürkheim schallt aus den Lautsprechern. „Mitsingen ist erlaubt“, sagt die 61-Jährige. Zumindest den Refrain beherrschen einige Senioren und schwenken die Tücher elegant in Form einer liegenden Acht. Dass Sitztanz süchtig macht, hört man öfter in der lustigen Runde.

Am wichtigsten ist der Spaß

Das Melken imaginärer Kühe ist ebenso Teil des abwechslungsreichen Programms wie das Verschieben von Wänden. Sogar kellnern kann man beim Sitztanz: Die Gäste balancieren Teller aus Pappe, halten sie wie ein Lenkrad vor den Bauch und lüpfen einen unsichtbaren Hut. Alles im Dienste der Mobilisierung von Körper und Geist. Damit Erinnerungen wieder wach werden, legt Wildberger vertraute Melodien auf – von „Tulpen aus Amsterdam“ bis „Ob es so oder anders kommt“ – und zum Schluss erklingt ein fetziges Wohlfühl-Lied: Der Körperzellen-Rock, in dem jede Zelle an jeder Stelle gut drauf ist.

Was die Trainerin erreichen möchte, steht auf Kärtchen zwischen Vasen mit Blumen: Gedächtnis, Blutzirkulation und Geschicklichkeit sollen ebenso angeregt werden wie Kreislauf und Glückshormone. Auf dem größten Kärtchen aber steht das Wörtchen Spaß. „Das stimmt“, meint Christel Holzhauser, die der Gruppe seit fünf Jahren die Treue hält. Für die 87-Jährige sind die festen Termine wichtig, weil sie ihr Geselligkeit bringen. „Und sie bringen Struktur in meinen Alltag.“

Teilnehmerschwund nach dem Umzug

Holzhauser zählt zu den Senioren, die mit der Villa Malta umgezogen sind: Vor einem Jahr wurde die 2013 gegründete Begegnungsstätte in der August Bebel-Straße geschlossen. Im Mai vergangenen Jahres wurde der Seniorentreff umgesiedelt in den Alten Schlachthof in der Mörscher Straße 95, dem Hauptsitz der örtlichen Malteser.

Seitdem fährt Holzhauser, die in der Innenstadt wohnt, mit dem Fahrrad zum Sitztanz. Andere Teilnehmer sind seit dem Umzug weggeblieben. „Vorher hatten wir bei unseren Veranstaltungen, zu denen auch Gehirnjogging, ein Singkreis und ein Spiele-Treff zählen, pro Woche insgesamt etwa 70 Teilnehmer. Direkt nach dem Umzug hatte sich die Zahl halbiert. Jetzt kommen wöchentlich etwa 50 Gäste“, sagt Andreas Schaffert, der stellvertretende Stadtbeauftragte der Malteser in Frankenthal.

Villa wird ausschließlich aus Spenden finanziert

Der Schwund sei auf die nun weniger zentrale Adresse zurückzuführen, aber auch auf das hohe Alter einiger Besucher, die aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in der Lage sind, in die Villa Malta zu kommen. Durch den Bericht in der RHEINPFALZ hofft Schaffert, neue Stammgäste zu gewinnen. Und Ehrenamtliche, die sich als Zeitspender einbringen. „Die Treffen sind vormittags und mittags, also zu Zeiten, in denen Berufstätige meist keine Zeit haben. Senioren wiederum sind eher die Zielgruppe, die als Besucher kommt und nicht für die Orga“, schildert er das Problem.

Die Entscheidung, den Treffpunkt in der Innenstadt dichtzumachen, sei dem Malteser Hilfsdienst nicht leichtgefallen, sagt Schaffert. Die Alternative sei damals gewesen, das Angebot komplett einzustellen: „Die Villa ist ein ausschließlich aus Spenden finanziertes Projekt. Wir konnten uns Miete und Betriebskosten in der August Bebel-Straße nicht mehr leisten.“

Andererseits seien jetzt alle Standbeine der Hilfsorganisation unter einem Dach gebündelt: Außer der Tafel ist der Alte Schlachthof für die Malteser sowohl Verwaltungssitz als auch Zentrum für Jugendarbeit, Katastrophenausbildung und Rettungsdienst. „Für uns ist es wichtig, dass die Seele der Villa Malta weiterlebt. Und diese besteht nicht aus vier Wänden und einer Adresse, sondern aus dem, was hier jeden Tag passiert: Das Zusammenkommen, der Austausch, die gegenseitige Unterstützung und das soziale Miteinander“, zieht Schaffert nach einem Jahr Bilanz.

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Weitere Infos im Netz unter malteser.de/standorte/frankenthal.

