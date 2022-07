10.000 Euro Sachschaden und ein Leichtverletzter: Das war laut Amtsgericht die Bilanz einer Trunkenheitsfahrt im Oktober 2021. Die Staatsanwaltschaft wirft einem 38-Jährigen deutsch-polnischer Abstammung, der keinen Führerschein habe, vor, nachts unter Alkoholeinfluss mit hoher Geschwindigkeit trotz Rotlicht über eine Kreuzung in Frankenthal gebrettert zu sein. Dabei sei sein Wagen mit dem eines anderen Fahrers kollidiert. Der Angeklagte sei jedoch einfach davongefahren. Am frühen Morgen habe man bei dem Mann noch 1,65 Promille Alkohol im Blut gemessen. Der Prozess am Amtsgericht beginnt am Montag, 4. Juli, 11 Uhr.