Verbale Streitigkeiten zwischen Jugendlichen in der Frankenthaler Innenstadt endeten laut Polizei in der Nacht zum Sonntag mit einer Schlägerei, bei der ein 17-Jähriger leicht verletzt wurde. In der Wormser Straße, zwischen Wormser Tor und Rathausplatz, seien der Frankenthaler und drei weitere Jugendliche zunächst aufeinander getroffen und in Streit geraten. Der Disput endete damit, dass die drei Jugendlichen gegen 23.30 Uhr gemeinsam auf den 17-Jährigen einschlugen, heißt es im Pressebericht. Die drei seien anschließend geflüchtet. Sie sollen etwa 16 bis 17 Jahre alt gewesen sein. Einer von ihnen sei komplett schwarz gekleidet gewesen. Ein anderer Täter habe eine rote Sweatshirtjacke und eine schwarze Kappe getragen. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233 313-0, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de zu wenden.