Nach einem Streit mit einer Radfahrerin soll ein Autofahrer diese in Worms mit dem Wagen leicht verletzt haben – und weiter gefahren sein. Bei der Auseinandersetzung am Freitag sei es darum gegangen, dass der Mann mit zu geringem Abstand hinter der Radfahrerin hergefahren sei, teilte die Polizei mit. Beide warteten dann an einem Fußgängerüberweg. Als das Auto schließlich losfuhr, traf es die Frau am Oberschenkel, woraufhin sie zu Boden stürzte, wie es hieß. Der Pkw-Fahrer habe seine Fahrt „unbeeindruckt“ fortgesetzt. Für den Vorfall gebe es mehrere Zeugen.