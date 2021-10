Eine blutende Platzwunde am Kopf trug ein 22-Jähriger davon, als er am Samstagnacht gegen 1 Uhr angegriffen und beraubt wurde. Laut Polizei saß der Mann auf einer Bank am Bahnhofsvorplatz, als er von zwei Männern angesprochen wurde. Einer der Männer habe ihm dann eine Flasche auf den Kopf geschlagen und ihm die Geldbörse aus der Jackentasche gestohlen. Danach seien die beiden Männer geflüchtet. Weil die Polizei nach eigenen Angaben erst „mit enormem Zeitverzug“ davon erfahren hatte, sei eine Fahndung ergebnislos verlaufen. Die Polizei Worms bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 06241 8520 zu melden.