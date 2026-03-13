Die Stadt Frankenthal hebt die Höchstparkdauer in Teilen der Innenstadt an. Neben der Speyerer Straße sind auch weitere Straßen betroffen. Was geplant ist.

In der Speyerer Straße in Frankenthal dürfen Autofahrer künftig wieder maximal eine Stunde parken. Die Stadt verlängert damit die Höchstparkdauer, die derzeit bei 30 Minuten liegt, bis vor Kurzem aber noch eine Stunde betragen hatte. Die Änderung tritt zum 1. Mai in Kraft. Oberbürgermeister Nicolas Meyer ( FWG) erklärte dies am Donnerstag im Ausschuss für Stadtentwicklung, Klima und Mobilität.

Geschäftsleute und Anwohner der Speyerer Straße hatten vor rund eineinhalb Wochen eine Petition gestartet und Unterschriften gesammelt, um gegen die aktuelle Parkregelung zu protestieren. „30 Minuten reichen nicht“, erklärten sie und forderten die Stadt auf, die Höchstparkdauer wieder anzuheben – was nun auch geschieht.

In diesen Straßen gilt die neue Höchstparkdauer

Aber nicht nur in der Speyerer Straße darf dann länger geparkt werden. Betroffen sind zudem die Wormser Straße, die August-Bebel-Straße, die Karolinenstraße, die Mühlstraße und die Carl-Theodor-Straße. Auch hier darf ab dem 1. Mai maximal eine Stunde lang geparkt werden.

Laut Stadt wurde in der derzeit noch gültigen Parkgebührenordnung aus dem Jahr 2008 die maximale Parkdauer für die Speyerer Straße und die Wormser Straße auf 30 Minuten festgelegt. Die Parkautomaten, die dort bis Anfang des Jahres standen und mittlerweile abgebaut wurden, ermöglichten in der Praxis teilweise aber Parkzeiten von bis zu 60 Minuten.

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Auf einmal nur noch 30 Minuten statt eine Stunde

Der Unterschied zwischen dem, was in der Parkgebührenordnung steht, und dem, wie die Parkautomaten programmiert wurden, trat jetzt zutage, als die Stadt neue Automaten aufstellen ließ. Die wurden nämlich konsequent nach der geltenden Parkgebührenordnung programmiert – und in der Speyerer Straße war bei Kunden, Geschäftsleuten und Anwohnern die Verwunderung groß, als auf einmal nur noch eine halbe Stunde geparkt werden durfte.

„In vielen Gesprächen mit Bürgerinnen, Bürgern und Unternehmern wurde deutlich, dass sich an einzelnen Stellen der Innenstadt über die Jahre eine andere Praxis entwickelt hat, als sie ursprünglich in der Parkgebührenordnung vorgesehen war“, erklärt Frankenthals Oberbürgermeister Nicolas Meyer (FWG). Mit der geplanten Verlängerung der Parkdauer schaffe die Stadt mehr Flexibilität für Besucherinnen und Besucher, „ohne den wichtigen Wechsel im Parkraum aus dem Blick zu verlieren“.