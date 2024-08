Die Integrierte Gesamtschule und Grundschule Robert-Schuman ist wieder per E-Mail zu erreichen. Auch die Homepage und das pädagogische Netz sind seit Sonntagabend wieder funktionsfähig. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Bei der Friedrich-Schiller-Realschule plus stünden die Arbeiten am Netzwerk der Verwaltung hingegen noch aus. Dort werde aktuell mit einem Provisorium gearbeitet, das voraussichtlich gegen Mitte der Woche ausgetauscht werden könne.

Der Hintergrund: Eigentlich sollte die Umstellung der IT-Struktur in der Friedrich-Schiller-Realschule plus, der Integrierten Gesamtschule und der Grundschule Robert-Schuman mit Beginn des neuen Schuljahres abgeschlossen sein. Am Wochenende teilte die Stadtverwaltung aber mit, dass die mit der Umstellung beauftragte Firma die Arbeiten, „aufgrund zeitlicher, struktureller und personeller Herausforderungen“ noch nicht abschließen konnte.

Die Stadtverwaltung habe die Firma daraufhin aufgefordert, mit allen verfügbaren personellen Ressourcen die Netzwerk-Struktur für den Schulbetrieb unverzüglich instandzusetzen. Die ist seither mit einem fünfköpfigen Team mit der Neueinrichtung aller funktionalen Kommunikationswege der Schulen beschäftigt. Die Stadt hatte darauf aufmerksam gemacht, das es während der Arbeiten zu Ausfällen bei der Erreichbarkeit der Schulen komme.