Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und Erklärvideos sollen künftig das Parken in Frankenthal erleichtern. Die Stadt reagiert damit auf Kritik aus der Bevölkerung.

Ab 1. Mai gelten in Frankenthal die neuen Parktarife. Die dafür notwendige Umrüstung der Parkautomaten wurde im Februar vollzogen. Modern kommen die neuen Geräte daher. Mit ihrer Tastatur und dem Display haben sie so gar nichts mit den Automaten gemein, die noch bis Anfang des Jahres in der Stadt standen. Bei deren Anblick wurde man noch an die gute alte Parkuhr erinnert, jetzt eher an einen Computer.

Bei der Nutzerfreundlichkeit der neuen Frankenthaler Parkautomaten hakt es aber. Wer mit offenen Augen durch die Stadt geht, sieht seit Wochen Menschen, die ratlos vor den Geräten stehen und sich fragen, wie das hier alles funktionieren soll; sieht Politessen, die gut damit zu tun haben, Autofahrern zu erklären, wie die Automaten bedient werden.

Hatten eher den Charme einer Parkuhr: die Parkautomaten, die noch bis Februar in Frankenthal standen. Archivfoto: Claudia Wößner Auf den Frankenthaler Parkautomaten ist jetzt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zu lesen. Foto: Claudia Wößner Der Aufkleber mit der Schritt-für-Schritt-Anleitung ist unten links angebracht. Foto: Claudia Wößner Foto 1 von 3

Vor allem in den sozialen Medien hagelte es Kritik an den neuen Automaten – „versteht keiner“, „zu kleine Schrift“ oder „kann das Display nicht lesen“, lauteten noch freundlich formulierte Hinweise. Einige waren irritiert, dass bei den neuen Automaten die Kennzeichen eingegeben werden müssen. Sie warfen der Stadt „totale Überwachung“ vor, die Verwaltung und Frankenthals Oberbürgermeister Nicolas Meyer ( FWG) wiederum leisteten in den Kommentarspalten Aufklärungsarbeit. Die Kennzeicheneingabe beispielsweise sei notwendig, um Missbrauch vorzubeugen, sprich: dass die Parkscheine nicht weitergegeben werden.

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Parkautomaten jetzt mit Aufklebern

Die Stadt hat auf die Vielzahl der Rückmeldungen reagiert. Ende vergangener Woche wurden die Automaten mit Aufklebern versehen, die die Bedienung Schritt für Schritt erklären; ein Abteilungsleiter und eine Sprecherin des Rathauses waren eigens in der Stadt unterwegs, um alle der 29 Geräte zu bekleben. Die Anleitungen zeigen, wie das Display gestartet, wie das Kennzeichen eingegeben und wie bar oder mit Karte bezahlt wird.

Erklärvideo zum Parkautomaten

Zusätzlich führt ein QR-Code zu einem Erklärvideo. Die Videoanleitung, in der unter anderem das Einstellen der Parkdauer und das Handyparken demonstriert werden, hatte die Verwaltung bereits vor gut einem Monat online gestellt; unter der Überschrift „Nie mehr Stress am Parkautomaten“ in den sozialen Medien, auf YouTube und der Internetseite der Stadt. „Gerade bei der Einführung neuer Technik kann es in der Anfangsphase zu einzelnen Startschwierigkeiten kommen“, hieß es damals in einer Pressemitteilung. Hinweise würden intensiv ausgewertet und gemeinsam mit dem Hersteller abgearbeitet.

Mit der Einführung der neuen Parkgebühren sollen die Aufkleber zudem einen Hinweis auf die gültigen Tarife enthalten, „damit wichtige Informationen nicht ausschließlich digital auf dem Display erscheinen“.

Parken wird teurer

Die Stadt hatte die Erhöhung der Parkgebühren bereits Ende vergangenen Jahres angekündigt. Offen war, ab wann genau die neuen Tarife gelten. Wer ab dem 1. Mai eine Stunde parkt, zahlt dann 1,60 Euro statt bisher 1 Euro. Das betrifft allerdings nur den öffentlichen Straßenraum, in den Parkhäusern bleiben die Gebühren gleich.

Außerdem wird die Dauer der gebührenpflichtigen Zeiten ausgedehnt: Künftig ist montags bis freitags sowie samstags jeweils von 8 bis 19 Uhr zu zahlen (bisher werktags bis 18 Uhr, samstags bis 12 Uhr). Sonntags bleibt das Parken kostenfrei.

Brötchentaste: 15 Minuten umsonst parken

Neu ist auch: In der Innenstadt können Autofahrer für kurze Besorgungen bis zu 15 Minuten kostenlos parken. Das firmiert unter dem Begriff „Brötchentaste“. Eine entsprechende Taste gibt es an den Automaten nicht. Das Ganze funktioniert, indem der Autofahrer sein Kennzeichen und die gewünschte Parkdauer eingibt. Aktuell sind nur sechs Minuten frei.

Im Netz

Das Erklärvideo zu den neuen Frankenthaler Parkautomaten ist zu finden auf dem Youtube-Kanal der Stadt: https://www.youtube.com/@StadtFrankenthalPfalz. Außerdem auf dem Instagram- und Facebook-Auftritt sowie der Internetseite der Stadt: www.frankenthal.de.