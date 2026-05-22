Die RHEINPFALZ hat über eine Seniorin berichtet, die nach einem Fahrradunfall seit Monaten ihre Unfallhelferin gesucht hat. Nun gibt es ein glückliches Ende.

Es ging überraschend schnell: Am vergangenen Sonntag ist im Internet der RHEINPFALZ-Artikel über Katharina Hanagarth erschienen, die im Dezember auf ihrem Fahrrad mit einem E-Roller zusammenstieß.

Darin berichtet ihr Sohn Christian Hanagarth, dass seiner 84-jährigen Mutter eine Frau im gelben Auto zur Seite geeilt sei: „Sie hat direkt angehalten und meine Mutter nach Hause in die Mannheimer Straße gefahren.“ Seitdem habe seine Mutter nach der Frau gesucht, sei sogar durch Frankenthal gefahren und habe Menschen in gelben Autos angesprochen. Sie wolle sich gern angemessen bedanken.

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Artikel über Facebook gefunden

Dann ging es fix: Noch am selben Tag meldete sich die Frau, nach der die Hanagarths gut ein halbes Jahr lang gesucht hatten. Den RHEINPFALZ-Artikel hatte jemand in einer lokalen Facebook-Gruppe gepostet, wo ihn die Unfallhelferin gelesen hat. Bei der Frau, die als Beifahrerin im gelben Auto gesessen und die Hanagarths Fahrrad hinterher gebracht hatte, handelt es sich übrigens um die Tochter der hilfsbereiten Frau.

Die Frau im gelben Auto ist bescheiden und will namentlich nicht genannt werden. Nun bleibt nur noch die Frage, wann ein Treffen von Katharina Hanagarth und ihrer Helferin stattfindet. Christian Hanagarth sagt dazu: „Vermutlich, wenn meine Mutter aus der Kur zurück ist.“