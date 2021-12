Hunderte Impfwillige, die zum Teil vergeblich für eine Immunisierung anstanden, fehlendes Material, zu wenig Personal: Die beiden Stopps des Impfbusses in Frankenthal verliefen chaotisch. Bei einem dritten Termin am Donnerstag geht die Stadt jetzt auf Nummer sicher. Statt im Vorort Eppstein hält das Mobil erneut am Congress-Forum.

Der Impfbus macht am 9. Dezember ab 9 Uhr Halt am Congress-Forum und nicht, wie geplant, beim TSV Eppstein. Das teilt die Verwaltung mit. Mit der Infrastruktur in Eppstein sei der zu erwartende Andrang nicht zu bewältigen. Im Congress-Forum sei das Personal eingespielt, es gebe passende Räume und Parkplätze, begründet Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) in einer Pressemitteilung die Entscheidung zum Standortwechsel. Ob die Termine in den anderen Vororten (16. Dezember Flomersheim, 20. Dezember Mörsch, 23. Dezember Studernheim) ebenfalls verlegt werden, soll gemeinsam mit den Ortsvorstehern entschieden werden.

Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen möglich

Im Impfbus stehen die Vakzine von Moderna, Biontech und Johnson & Johnson für Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen zur Verfügung, wobei Biontech laut Anweisung des Landes Unter-30-Jährigen vorbehalten sein soll. Eine Auffrischung ist frühestens fünf Monate nach der Zweitimpfung möglich, betont die Verwaltung. Alle, die mit Johnson & Johnson geimpft wurden, können bereits nach vier Wochen ihren Booster bekommen.

Impfwillige müssen sich nicht anmelden. Mitzubringen sind ein gültiger Ausweis, bei Minderjährigen Schülerausweis oder Geburtsurkunde, und – falls vorhanden – der Impfpass. Jugendliche bis 16 Jahre müssen in Begleitung eines Elternteils kommen, ab 16 Jahren reicht eine unterschriebene Einverständniserklärung, die unter www.corona.rlp.de heruntergeladen werden kann.