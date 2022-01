Drei Wochen hat sich Miroslawa Wagner Zeit gelassen, seit Donnerstag ist es offiziell: Die AfD-Stadträtin, die mit dem Zeigen des Hitlergrußes für Schlagzeilen sorgte, legt ihr Mandat nieder. Die Ratsfraktionen, die diesen Schritt dringend gefordert hatten, sprechen vom Ende einer „unwürdigen Hängepartie“.

Schon am Mittwochabend habe ihn der AfD-Fraktionsvorsitzende Hartmut Trapp vorab informiert, dass Miroslawa Wagner ihr Amt aufgibt. Eine entsprechende Erklärung sei ihm dann am Donnerstagmorgen im Original zugegangen. Das teilt Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) mit. Hebich begrüßt den Schritt, den Trapp schon vor einer Woche in Aussicht gestellt hatte, als „logische Konsequenz“ aus dem Fehlverhalten der Frankenthalerin. Ein Verbleib im Stadtrat und in den Ausschüssen hätte das politische Klima in der Stadt schwer belastet. „In der Versenkung verschwinden und denken, die Sache regelt sich, das geht nicht“, kommentiert der OB den Umstand, dass zwischen dem Vorfall und dem Rücktritt gut drei Wochen liegen. Die übrigen Fraktionen hatten als Konsequenz auf den Hitlergruß einen Ausschluss von Wagner aus dem Rat gefordert – sollte sie nicht selbst bis kommenden Montag diesen Schritt tun.

Überfällig nennt deshalb FDP-Fraktionschef Thomas Börstler Wagners Rücktritt. Sein Eindruck nach dem langen Zögern: Die Entscheidung sei erst durch den massiven Druck der Öffentlichkeit zustande gekommen. Auch Gabriele Bindert, CDU-Fraktionsvorsitzende, begrüßt, dass Wagner selbst die Konsequenzen gezogen hat. Das zeuge zumindest von etwas Selbstreflexion. Erleichtert zeigt sich SPD-Fraktionsvorsitzende Aylin Höppner, die zugleich betont: „Wir wären den Weg über den Ausschluss gegangen.“ Am Ende bleibe ein bitterer Nachgeschmack, dass es so lange gedauert habe, bis Wagner letztlich zurücktrat.

Juristisches Nachspiel

Sich als gewählte Volksvertreterin im höchsten Rat der Stadt so zu verhalten, beschäme nicht nur die Person selbst und zeige welches Geistes Kind diese sei, sondern beschäme auch den Rat, sagt David Schwarzendahl, Sprecher der Linksfraktion. Er zieht eine Verbindung zu den Protesten gegen die Corona-Maßnahmen, am Rande derer sich der Vorfall im Dezember ereignete: „Wir beobachten mit Sorge, wie sich auch in den örtlichen Chatgruppen der Querdenker, Reichsbürger und unzufriedene, teils radikale Impfgegner der Ton zunehmend radikalisiert.“ Endlich sei die „unwürdige Hängepartie“ vorbei, sagt FWG-Fraktionschef Jesko Piana. Das Verhalten von Wagner zeige aus seiner Sicht die wahre Gesinnung einiger AfD-Politiker in Stadt, Land und Bund.

Bereits am Dienstag hatte der AfD-Landesverband auf RHEINPFALZ-Nachfrage mitgeteilt, dass Miroslawa Wagner nicht mehr Mitglied der Partei sei. Der Vorfall war im Dezember auch innerhalb der AfD verurteilt worden.

Neben den politischen Konsequenzen hat der Fall auch ein juristisches Nachspiel. Im Raum stehen der Straftatbestand der Beleidigung und der Vorwurf, die Stadträtin habe mit dem Hitlergruß Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen verwendet. Die Ermittlungen laufen laut Staatsanwaltschaft.