Bei einer Kontrolle durch Beamte der Inspektion Frankenthal ist nach Auskunft des Polizeipräsidiums Rheinpfalz am Mittwochmittag eine Person geflüchtet. Weil vermutet worden sei, dass sich der Gesuchte in Richtung der Bahnstrecke bewegt haben könnte, sei zwischenzeitlich auch ein Hubschrauber zur Unterstützung im Einsatz gewesen, berichtete eine Sprecherin des Präsidiums in Ludwigshafen auf Anfrage. Von Erfolg gekrönt war die Aktion zunächst nicht: Der Flüchtige konnte bis zum Nachmittag nicht entdeckt werden.