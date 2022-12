Drogentypische Ausfallerscheinungen hatten Beamte der Polizei Frankenthal am Mittwochvormittag gegen 10 Uhr bei einer Kontrolle in der Hans-Kopp-Straße bei einem Ludwigshafener bemerkt. Der 36-Jährige war mit seinem Kleintransporter in der Stadt unterwegs. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf THC. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem stellen die Polizisten laut Bericht fest, dass der Ludwigshafener derzeit keine gültige Fahrerlaubnis hat. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.