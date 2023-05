Ein Strafverfahren erwartet einen Autofahrer, den Beamte der Polizeiinspektion Grünstadt in der Nacht zum Sonntag in Großkarlbach angehalten haben. Der 43-jährige aus der Region hatte nicht nur Alkohol getrunken, sondern auch mehrere Betäubungsmittel eingenommen. Laut Polizei fanden sich Hinweise auf den Konsum von Cannabis, Amphetamin und Kokain. Im Wagen seien geringe Mengen an Amphetamin und Kokain gefunden worden.