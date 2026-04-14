Am Karsamstag gelang saarländischen Ermittlern ein Schlag gegen die organisierte Drogenkriminalität. Auch in Frankenthal gab es Verhaftungen. Was ist bisher bekannt?

„Der erfolgreiche Einsatz der Polizei gegen diese organisierte Rauschgiftgruppe zeigt: Wir handeln konsequent gegen kriminelle Netzwerke.“ Wie stolz die Ermittler auf ihren Schlag gegen den organisierten Rauschgifthandel sind, lässt sich daran erkennen, dass in der Pressemitteilung der Landespolizeidirektion Saarland in der vergangenen Woche der saarländische Innenminister Reinhold Jost (SPD) persönlich zu Wort kam.

Fünf Männer und eine Frau im Alter zwischen 27 und 62 Jahren wurden bei Durchsuchungen von sechs Wohnungen in Frankenthal und im saarländischen Neunkirchen festgenommen und sitzen seitdem in Untersuchungshaft in verschiedenen Justizvollzugsanstalten. Bei den Durchsuchungen fanden die Ermittler kiloweise Drogen, Waffen und eine Laborausstattung zur Herstellung von Amphetamin. Auch ein Fahrzeug mit 500 PS wurde beschlagnahmt, das laut Polizei für Drogentransporte genutzt wurde.

Drogen im Wert einer sechsstelligen Summe

Welche Rolle die durchsuchten Wohnungen in Frankenthal bei dem Schlag gegen den organisierten Rauschgifthandel spielen, blieb zunächst offen. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Saarbrücken hat auf RHEINPFALZ-Anfrage nun weitere Details mitgeteilt. So wurden zwei der sechs Inhaftierten in Frankenthal festgenommen. Dabei handelt es sich um einen 35-jährigen Mann aus Frankenthal und einen 27-Jährigen, der im Rhein-Pfalz-Kreis wohnhaft gemeldet ist.

Bei den Durchsuchungen in den Frankenthaler Wohnungen sind laut Staatsanwaltschaft unter anderem „mutmaßliche Betäubungsmittel, Cannabisprodukte, mehrere Hieb- und Stichwaffen sowie eine Schreckschusswaffe sichergestellt worden“. Konkretere Angaben könne man aus Gründen des Verfahrensschutzes nicht machen. Den Straßenverkaufspreis der sichergestellten Betäubungsmittel und Cannabisprodukte stufen die Ermittler im „unteren sechsstelligen Bereich“ ein.