Impfquote und Inzidenz: Das sind ab Montag gemäß einer neuen Landesverordnung die – täglich schwankenden – Zahlen, die den Alltag in den Pflegeheimen regeln. Nicht alles gilt deshalb überall gleich. Die gute Nachricht: Seit Anfang des Jahres gab es in keiner Einrichtung in der Stadt neue Corona-Fälle.

Konzerte für die Hausgemeinschaft, kleinere gemeinsame Feste – all das soll nach dem Wunsch von Florian Kutschke-Käß, Einrichtungsleiter des Caritas-Altenzentrums Heilig Geist,