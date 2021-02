Offenbar während eine 18 Jahre alte Frau am frühen Samstagabend auf dem Kaufland-Parkplatz in der Wormser Straße Einkäufe in den Kofferraum ihres Autos lud, haben unbekannte Täter laut Polizei ihre Handtasche gestohlen. Den Beamten zufolge nutzten sie gegen 17.45 Uhr einen Moment der Unachtsamkeit und streiften die braune Umhängetasche vom Einkaufswagen der jungen Frau. Angaben zum Schaden machten die Ermittler nicht. Hinweise an die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.