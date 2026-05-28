Frankenthal / Lambsheim Nach dem Baldauf-Wechsel: Zwei Neulinge statt zwei Routiniers
Nach 25 Jahren ist Christian Baldauf (CDU) nicht mehr Landtagsabgeordneter für den Wahlkreis Frankenthal. Sein Direktmandat geht voraussichtlich an Barbara Eisenbarth-Wahl (ebenfalls CDU) über – sofern sie es annimmt. An der Seite von Baldauf war sie als dessen B-Kandidatin in den Wahlkampf gezogen.
Wer ist Barbara Eisenbarth-Wahl? Gemeinsam mit Baldauf wurde sie im Juni vergangenen Jahres als Kandidatin für die Landtagswahl nominiert. Bei der Versammlung in Lambsheim, zu der Mitglieder der CDU-Kreisverbände Frankenthal und Rhein-Pfalz-Kreis gekommen waren, war sie mit 89 Prozent der Stimmen als Ersatzkandidatin aufgestellt worden. Zum Vergleich: Für Baldauf stimmten damals 94,6 Prozent der Christdemokraten. Bei ihrer Nominierung forderte Eisenbarth-Wahl für das Land „massive Investitionen in Kitas und Schulen, so geht’s jedenfalls nicht weiter“.
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Ortsbürgermeisterin und Kreistagsmitglied
Die Unionspolitikerin ist seit August 2024 Ortsbürgermeisterin von Lambsheim. Zudem gehört sie dem Kreistag des Rhein-Pfalz-Kreises an, ist stellvertretende Vorsitzende der CDU im Rhein-Pfalz-Kreis und Mitglied des Verbandsgemeinderats Lambsheim-Heßheim. Die Architektin arbeitet im Hochbauamt der Stadt Bad Dürkheim. Das Engagement in der Kommunalpolitik liegt bei ihr in der Familie: Sie ist die Tochter des früheren Lambsheimer Bürgermeisters Erich Eisenbarth (CDU) und wurde 2004 zum ersten Mal für die Union in den Gemeinderat ihrer Heimatgemeinde gewählt.
Das Doppel Leidig-Petermann/Eisenbarth-Wahl
Nachdem über viele Jahre die beiden Routiniers Christian Baldauf und Martin Haller (SPD) den Wahlkreis Frankenthal in Mainz vertreten haben, sind es jetzt mit Eisenbarth-Wahl und Magali Leidig-Petermann (SPD) zwei Neulinge. Die Frankenthalerin Leidig-Petermann war über die Landesliste der SPD in das Landesparlament gekommen. An der konstituierenden Sitzung des neu gewählten Landtags, die Christian Baldauf als Alterspräsident noch eröffnet hatte, nahm Leidig-Petermann teil. Für Barbara Eisenbarth-Wahl steht dieses Debüt noch bevor.
Das Doppel Leidig-Petermann/Eisenbarth-Wahl wird sich in den nächsten Monaten in Mainz erst einarbeiten müssen. Wobei Leidig-Petermann den Vorteil hat, dass sie vor ihrem Einzug in den Landtag für die SPD-Landtagsfraktion gearbeitet hat. Ihre Chefin war die damalige Fraktionsvorsitzende Sabine Bätzing-Lichtenthäler. Mit den Abläufen in der Landeshauptstadt ist Leidig-Petermann vertraut. Eisenbarth-Wahl fehlt diese Erfahrung noch.
Wahlkreis Frankenthal
Zum Wahlkreis Frankenthal zählen neben der Stadt Frankenthal auch Bobenheim-Roxheim und die Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim.