Jahrelang haben Christian Baldauf (CDU) und Martin Haller (SPD) als Landtagsabgeordnete die Politik in Frankenthal und dem Umland geprägt. Jetzt sind zwei Neulinge am Zug.

Nach 25 Jahren ist Christian Baldauf (CDU) nicht mehr Landtagsabgeordneter für den Wahlkreis Frankenthal. Sein Direktmandat geht voraussichtlich an Barbara Eisenbarth-Wahl (ebenfalls CDU) über – sofern sie es annimmt. An der Seite von Baldauf war sie als dessen B-Kandidatin in den Wahlkampf gezogen.

Wer ist Barbara Eisenbarth-Wahl? Gemeinsam mit Baldauf wurde sie im Juni vergangenen Jahres als Kandidatin für die Landtagswahl nominiert. Bei der Versammlung in Lambsheim, zu der Mitglieder der CDU-Kreisverbände Frankenthal und Rhein-Pfalz-Kreis gekommen waren, war sie mit 89 Prozent der Stimmen als Ersatzkandidatin aufgestellt worden. Zum Vergleich: Für Baldauf stimmten damals 94,6 Prozent der Christdemokraten. Bei ihrer Nominierung forderte Eisenbarth-Wahl für das Land „massive Investitionen in Kitas und Schulen, so geht’s jedenfalls nicht weiter“.

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Ortsbürgermeisterin und Kreistagsmitglied

Die Unionspolitikerin ist seit August 2024 Ortsbürgermeisterin von Lambsheim. Zudem gehört sie dem Kreistag des Rhein-Pfalz-Kreises an, ist stellvertretende Vorsitzende der CDU im Rhein-Pfalz-Kreis und Mitglied des Verbandsgemeinderats Lambsheim-Heßheim. Die Architektin arbeitet im Hochbauamt der Stadt Bad Dürkheim. Das Engagement in der Kommunalpolitik liegt bei ihr in der Familie: Sie ist die Tochter des früheren Lambsheimer Bürgermeisters Erich Eisenbarth (CDU) und wurde 2004 zum ersten Mal für die Union in den Gemeinderat ihrer Heimatgemeinde gewählt.

Das Doppel Leidig-Petermann/Eisenbarth-Wahl

Nachdem über viele Jahre die beiden Routiniers Christian Baldauf und Martin Haller (SPD) den Wahlkreis Frankenthal in Mainz vertreten haben, sind es jetzt mit Eisenbarth-Wahl und Magali Leidig-Petermann (SPD) zwei Neulinge. Die Frankenthalerin Leidig-Petermann war über die Landesliste der SPD in das Landesparlament gekommen. An der konstituierenden Sitzung des neu gewählten Landtags, die Christian Baldauf als Alterspräsident noch eröffnet hatte, nahm Leidig-Petermann teil. Für Barbara Eisenbarth-Wahl steht dieses Debüt noch bevor.

Das Doppel Leidig-Petermann/Eisenbarth-Wahl wird sich in den nächsten Monaten in Mainz erst einarbeiten müssen. Wobei Leidig-Petermann den Vorteil hat, dass sie vor ihrem Einzug in den Landtag für die SPD-Landtagsfraktion gearbeitet hat. Ihre Chefin war die damalige Fraktionsvorsitzende Sabine Bätzing-Lichtenthäler. Mit den Abläufen in der Landeshauptstadt ist Leidig-Petermann vertraut. Eisenbarth-Wahl fehlt diese Erfahrung noch.

Wahlkreis Frankenthal

Zum Wahlkreis Frankenthal zählen neben der Stadt Frankenthal auch Bobenheim-Roxheim und die Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim.