Der Schreck im Ostparkbad hat sich gelegt, der technische Defekt ist behoben. Welche Lehren aus der Evakuierung gezogen werden – und wie sich Helfer um Gestrandete kümmerten.

Einen Tag nach der Evakuierung herrschte im Ostparkbad in Frankenthal am Dienstag wieder Normalbetrieb. „Business as usual“, meldete eine Sprecherin des Betreibers, der Frankenthaler Bäder- und Parkbetriebsgesellschaft, auf Anfrage. Am frühen Montagnachmittag mussten 63 Gäste das Hallenbad im Osten der Stadt verlassen, nachdem eine technische Anlage ein akustisches Warnsignal ausgelöst und eine automatische Lautsprecheransage zum Verlassen des Flachbaus aufgefordert hatte. Der Verdacht, dass Chlorgas ausgetreten sein könnte, sollte sich nicht bestätigen; auch wenn es am Montag zunächst noch geheißen hatte, es habe tatsächlich einen Chlorgasaustritt gegeben. Es stellte sich vielmehr heraus, dass ein Sensor irrtümlich reagiert hatte.

Zahlreiche Einsatzfahrzeuge standen am Montag in der Straße Am Kanal in Frankenthal. Foto: Feuerwehr Frankenthal/oho

Chlorgas (Cl 2 ) ist hochgiftig und riecht stechend. Freigesetzt kann es Augen und Atemwege reizen und schadet in höheren Konzentrationen der Gesundheit. Im Bäderbetrieb wird es zur Desinfektion des Beckenwassers gebraucht, wobei es Keime und Bakterien im Wasser wirksam neutralisiert. „Die Chlorgasanlage im Ostparkbad ist baulich vom Badebetrieb getrennt, was einen zusätzlichen Schutz für Badegäste und Personal gewährleistet“, erklärte die Sprecherin auf Nachfrage.

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Für den Einsatz im Ostparkbad hatten Feuerwehrleute Schutzanzüge übergezogen. Foto: Feuerwehr Frankenthal/oho

Binnen Minuten geräumt

Eine externe Fachfirma prüfe und warte die sensiblen Systeme regelmäßig. „Hohe Sicherheitsstandards minimieren Risiken, können technische Defekte jedoch nicht vollständig ausschließen“, begründete sie den Fehlalarm. Nach dem ausgelösten Alarm hatten die Mitarbeiter keinen Zugang zu dem Technikraum mehr. Feuerwehrleute in Schutzanzügen konnten sich schließlich ein Bild von der Lage machen, die hinzugezogene Fachfirma das Element austauschen.

Der Großteil der Badegäste fand im nahe gelegenen Altenzentrum der Caritas Unterschlupf. Foto: Andreas Lang

Das Hallenbad hatten die anwesenden vier Mitarbeiter nach Angaben der Sprecherin binnen Minuten geräumt. Das Personal sei für verschiedene Gefahrenlagen anhand standardisierter Alarm- und Einsatzpläne geschult, Abläufe würden regelmäßig trainiert. „Die Evakuierung verlief ruhig, zügig und vollständig gemäß den vorgesehenen Abläufen“, resümierte sie. Bislang seien keine nennenswerten Rückfragen oder Beschwerden von Besuchern beim Betreiber eingegangen. „Den Umständen entsprechend hat die Sicherheitskette anstandslos funktioniert, das Krisenmanagement hat sich bewährt.“

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Im Entenmarsch hinter der Polizei

„Ich habe ja schon einiges erlebt in fast 25 Jahren, aber Besucher in Badekleidung und Rettungsdecken gehörten bislang nicht dazu“, berichtet Florian Kutschke-Käß . Der Leiter des Caritas-Altenzentrums Heilig Geist in der Rheinstraße wollte sich in einer Konferenzpause gerade einen Kaffee holen, da kam ihm im Foyer ein Polizeibeamter entgegen, „im Entenmarsch an die 40 Menschen, Jung und Alt, in außergewöhnlicher Aufmachung“. Sie seien mit Wasser, Kaffee und warmem Tee, später mit Schokolade und belegten Broten versorgt worden. „Was wir an Handtüchern greifen konnten, haben wir ausgegeben. Glücklicherweise waren unsere Gäste ja nicht ausgefroren.“

Caritas-Einrichtungsleiter Florian Kutschke-Käß und sein Team versorgten den Überraschungsbesuch mit Kaffee und Schnittchen. Archivfoto: Sonja Weiher

Nach knapp drei Stunden konnte die letzte Besucherin das vorübergehende Asyl wieder verlassen. „Passenderweise lautet die Caritas-Devise: Not sehen und handeln“, erinnert Kutschke-Käß. Das von ihm seit 14 Jahren geleitete Haus ist nicht in einem Notfall-Atlas der Stadt gelistet. Auf sie sind die Rettungskräfte offenbar am ehesten gekommen, als sie nach einer Zuflucht für die Badegäste Ausschau hielten.

„Ich habe zwar am Rande mitbekommen, dass Blaulicht in der Gegend unterwegs war, aber von unserer Adresse aus haben wir ja keinen direkten Einblick in den Eingangsbereich des Bads.“ Ein Teil der Altenheimbewohner sei vom Anblick des Menschenauflaufs zur Kaffeezeit doch etwas überrumpelt worden, aber insgesamt hätten sie den Überraschungsbesuch so unaufgeregt registriert, wie die Gäste die erzwungene Unterbrechung ertragen hätten, so die Beobachtung des 49-Jährigen.