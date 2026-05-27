Der Kellerbrand in der Eppsteiner Straße in Flomersheim vor eineinhalb Wochen bleibt nicht ohne Folgen. Welche Auswirkungen er hat und welche neuen Erkenntnisse es gibt.

Eineinhalb Wochen nach dem Kellerbrand in der Eppsteiner Straße in Flomersheim sind von außen zwar keine Spuren des Feuers sichtbar, die Auswirkungen beschäftigen Anwohner und Gewerbetreibende aber weiter. Während die Ermittlungen zur Brandursache inzwischen neue Erkenntnisse gebracht haben, kämpfen mehrere Betriebe im Umfeld noch immer mit den Folgen: verschlossene Türen, ausfallende Angebote und fehlende Infrastruktur.

Direkt sichtbar wird das an der Filiale der Bäckerei Otto Schall. Dort sind ein dunkler Verkaufsraum und leere Tische zu sehen. An der Eingangstür informiert ein Aushang Kunden darüber, dass die Filiale wegen eines Kabelbrands „bis auf Weiteres geschlossen“ bleibt. Wann dort wieder regulär Brötchen und Kuchen über die Theke gehen, ist noch offen. Auf Anfrage äußerte sich das Unternehmen zum Ausmaß der durch den Brand entstandenen Schäden bisher nicht.

Theorieunterricht fällt derzeit aus

Die Folgen des Brandes beschränken sich nicht auf Ruß- oder Rauchschäden im betroffenen Keller. Vor allem die technische Infrastruktur im Gebäude hat Schaden genommen, und das wirkt sich auch auf Unternehmen aus, die selbst nicht unmittelbar vom Feuer betroffen waren.

Zu ihnen zählt die Fahrschule Wittmer. Thomas Schäfer von der Fahrschule berichtet, dass die Räume, in denen sonst Theorieunterricht stattfindet, nicht verraucht waren, „da wir keinen direkten Zugang zum betroffenen Keller haben“. Dennoch ruhe der Betrieb erst einmal. „Der Unterricht fällt zurzeit aus, da wir weder Strom noch Wasser haben“, erklärt er. Damit würden wesentliche Voraussetzungen für den normalen Betrieb fehlen. Nach seiner Darstellung wurden im Keller unter anderem Elektronik und Wasserleitungen beschädigt, was dazu führt, dass die Energieversorgung im Gebäudekomplex unterbrochen ist.

Weitere Auswirkungen denkbar

Dass der Theorieunterricht nicht stattfindet, führt zu einem Einschnitt im Angebot, das dadurch „ganz schön reduziert“ wurde, erklärt Schäfer. Derzeit läuft er nur in der Filiale in der Schmiedgasse in Frankenthal weiter. „Da kommen allerdings die Lektionen in einem anderen Rhythmus dran“, sagt Schäfer. Somit entstünden für Flomersheimer Fahrschüler eventuell Wartezeiten, sollten sie alle Lektionen einmal besuchen wollen. Eine Verpflichtung gibt es nur bei zwei der 14 Einheiten. Wie lange die Situation noch andauern wird, kann Schäfer nicht einschätzen. Auch zum Zeitpunkt, wann mit der Schadensbeseitigung begonnen werden soll, habe er noch keine Informationen.

Auch in anderen Bereichen sind Auswirkungen denkbar. Eine Anfrage an die Gastronomie im Umfeld blieb aber unbeantwortet. Es ist daher unklar, ob dort ebenfalls Einschränkungen bestehen oder bestanden haben.

War es ein technischer Defekt?

Dafür gibt es bei den Ermittlungen neue Erkenntnisse zur Brandursache. Unmittelbar nach dem Feuer war von der Feuerwehr vermutet worden, dass ein technischer Defekt im Bereich der Elektronik Auslöser gewesen sein könnte. Diese Annahme bestätigt sich nun anscheinend. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal teilt mit: „Der Brandort wurde zwischenzeitlich durch Brandermittler der Kriminalpolizei untersucht.“ Nach aktuellem Stand „dürfte der Brand demnach durch einen technischen Defekt verursacht worden sein“. Auch zur Schadenshöhe äußert sich die Staatsanwaltschaft. Die Polizei schätze sie weiter auf rund 100.000 Euro.