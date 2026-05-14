Sie sind praktisch, cool und ziemlich schnell. E-Scooter gehören inzwischen zum Straßenbild, sorgen aber auch für Unmut, wie das jüngste Beispiel in Bobenheim-Roxheim zeigt.

Die Polizeiinspektion Frankenthal hat am Sonntag über eine Kontrolle in Bobenheim-Roxheim informiert. Deren Schwerpunkt: E-Scooter im Straßenverkehr. Es seien in letzter Zeit Beschwerden aus der Bevölkerung bei der Polizei eingegangen, erläutert eine Sprecherin der Dienststelle auf die Frage, warum sich ihre Kollegen am späten Samstagnachmittag auf den Weg nach Bobenheim-Roxheim gemacht haben.

Bürger haben demnach den Eindruck, dass die Anzahl der elektrischen Stehroller im Ort zugenommen hat und dass sich manche Fahrer nicht an die Verkehrsregeln halten. Ob das stimmt, haben die Beamten im Pfalzring, am Vogelpark, im Kleinerweg und in der Roxheimer Straße überprüft, das heißt im Umfeld der Multifunktionssportanlage, die gern von Jugendlichen besucht wird.

Versicherungsplakette manipuliert

Aufgefallen ist den Polizisten, dass manche Roller mit zwei Personen besetzt waren, was nicht erlaubt ist. Auch haben sie bemerkt, dass ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2025 manipuliert worden war. Der Sprecherin zufolge war es mit der Farbe übermalt worden, die für das Versicherungsjahr 2026 gilt. So etwas erfüllt den Tatbestand der Urkundenfälschung.

Die Frankenthaler Kommissarin hält das Ergebnis der einstündigen Kontrolle für repräsentativ. „Überall dort, wo E-Scooter vermehrt als Verkehrsmittel genutzt werden, muss auch mit Verstößen gerechnet werden“, teilt sie auf Anfrage mit. Schwerpunkte seien im Dienstbezirk Frankenthal aber bislang nicht ausgemacht worden.

E-Scooter auf Fußwegen verboten

E-Scooter gelten als Elektrokleinstfahrzeuge und dürfen in Deutschland seit Juni 2019 am Straßenverkehr teilnehmen. Das Umweltbundesamt stellt klar: „Das Fahren auf Gehwegen ist verboten. Wenn Radverkehrsinfrastruktur vorhanden ist, muss diese genutzt werden, wenn nicht, muss die Fahrbahn und außerorts auch der Seitenstreifen befahren werden.“ Wer einen E-Scooter fahren will, muss mindestens 14 Jahre alt sein, das Fahrzeug versichern und eine entsprechende Plakette anbringen.

Die Kritik an diesen Fahrzeugen, die bis zu 20 Stundenkilometer schnell sind, entzündet sich vor allem am Unfallrisiko. Die „Tagesschau“ berichtete am Montag, dass die hessische Polizei im vergangenen Jahr 1505 Unfälle mit E-Scootern registriert habe. Das ist laut Polizei ein „besorgniserregender Anstieg“ um fast 40 Prozent gegenüber dem Jahr 2024.