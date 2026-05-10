Weil es mehrere Beschwerden gab, hat die Polizei in Bobenheim-Roxheim am vergangenen Samstag Verkehrskontrollen durchgeführt. Dabei interessierten sich die Beamten vor allem für E-Scooter. In der Zeit von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr kontrollierte die Polizei mehrere dieser Gefährte. „Insgesamt wurde ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und mehrere Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Beförderungsverstößen eingeleitet“, ziehen die Beamten Bilanz. Zudem wurde bei einem E-Scooter die Weiterfahrt untersagt.