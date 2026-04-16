Die Stadt Frankenthal hat gemeinsam mit dem Zoll eine Gaststätte kontrolliert. Anlass dafür war eine vorangegangene Beschwerde über den Betrieb.

Zwölf Kontrollkräfte, darunter vier Personen des Zolls, haben nach einer eingegangenen Beschwerde eine Gaststätte in Frankenthal kontrolliert. Der Beschwerde zufolge soll es dort mehrere Mängel gegeben haben, die laut einer Sprecherin der Stadt überwiegend Bereiche der Lebensmittelkontrolle betrafen. Zudem habe der Verdacht auf Schwarzarbeit bestanden. Die zuständige Zollbehörde, das Hauptzollamt Karlsruhe, teilte auf RHEINPFALZ-Anfrage mit, dass die Prüfung möglicher Verstöße andauere. Laut einer Sprecherin dauern derartige Überprüfungen, bei denen auch die Geschäftsunterlagen untersucht werden, eine längere Zeit. Ob ein Vergehen im Bereich Schwarzarbeit vorliegt, könne zum derzeitigen Stand noch nicht gesagt werden. Die Stadt selbst hat bei der Kontrolle einen abgelaufenen Feuerlöscher und einen fehlenden Jugendschutzaushang beanstandet. Bei Nachkontrollen werde überprüft, ob die Mängel behoben wurden. Ob die Lebensmittelkontrolleure fündig wurden, ist unklar. Eine Presseanfrage an die zuständige Behörde, den Rhein-Pfalz-Kreis, blieb bis Redaktionsschluss unbeantwortet.