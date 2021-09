Ein Radfahrer ist am Samstagnachmittag in der Frankenthaler Albertstraße ausgerastet, nachdem es zwischen ihm und einem Autofahrer fast zu einem Unfall gekommen war. Dem Polizeibericht zufolge soll der unbekannte Radfahrer sein blaues Mountainbike mehrfach auf die Motorhaube des Autos geworfen haben. Zudem habe er einen massiven Gegenstand so auf die Windschutzscheibe geschlagen, dass diese zerbrach. Im Anschluss sei der Täter geflüchtet. Der Radfahrer wird als Mann mittleren Alters beschrieben, der ein schwarzes Oberteil trug und einen khaki-farbenen Rucksack mit sich führte. Die Polizeiinspektion Frankenthal sucht Zeugen (06233/313-0, pifrankenthal@polizei.rlp.de). Die Beamten schätzen den Schaden auf etwa 2500 Euro.