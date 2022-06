An der Ampel in der Industriestraße krachte es am Mittwoch gegen 11.25 Uhr. Ein 79-Jähriger, der mit seinem Auto Richtung Wormser Straße unterwegs war, fuhr auf ein wartendes Auto auf. An beiden Pkw entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand. Während der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Polizeibeamten laut Bericht alkoholtypische Ausfallerscheinungen bei dem Unfallverursacher fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 79-jährigen Fahrer ergab 0,68 Promille. Dem 79-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.