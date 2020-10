Die Buslinie 84, die zwischen Hauptbahnhof Frankenthal und der Straßenbahn-Endhaltestelle in Ludwigshafen-Oppau pendelt, wird ab Montag, 2. November, auf ihre alte Route zurückverlegt. Das haben die Stadtverwaltung und die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH als Betreiberin der Route am Donnerstagnachmittag mitgeteilt. Die Busse rollen damit wieder zwischen der Stadtgrenze und dem Foltzring über die Straße „Am Kanal“. Auf der Strecke werden die Haltestellen „Hallenbad“, „Kugelfang“ und „Altenheim“ angesteuert. Der Hintergrund: Anwohner hatten gegen die zum Fahrplanwechsel Mitte Juni vorgenommene Verlegung der Linie in Nachtweide- und Starenweg protestiert. Die dortigen Haltestellen fallen nun weg. „Wir freuen uns, dass wir die Rückverlegung nun doch so kurzfristig in die Wege leiten konnten und damit die Anliegen der Anwohner am Starenweg aufgenommen haben“, zitiert die Stadt Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) in ihrer Pressemitteilung. Aufgrund der Kurzfristigkeit müssten möglicherweise vorübergehend Ersatzhaltestellen eingerichtet werden. Manche Fahrgastinformationen könnten erst nach und nach aktualisiert werden.

