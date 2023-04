Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sprechen, aufklären, Ängste aufgreifen: Darum ging es am Dienstag in den Schulen am Jakobsplatz. Nachdem ein Schüler der Friedrich-Ebert-Realschule plus am Samstag im Netz eine Drohung veröffentlicht hatte, blieben Grund- und Realschule am Montag zu. Wir fragten nach, wie der Start am Tag danach verlief.

Während die Nachfragen an der Friedrich-Ebert-Grundschule am Tag nach der Schulschließung