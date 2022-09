[aktualisiert 10:26 Uhr] Eine am Sonntag im Internet ausgesprochene Drohung hat dazu geführt, dass am Montag der Unterricht an der Friedrich-Ebert-Grundschule und an der Realschule plus ausgefallen ist. Das hat das Polizeipräsidium Rheinpfalz auf Anfrage bestätigt. Nach Auskunft eines Sprechers hätten Ermittler den dafür verantwortlichen Schüler ausfindig gemacht und eine sogenannte Gefährderansprache durchgeführt. Die Drohung sei am Wochenende in einem „öffentlichen Forum“ aufgetaucht, so der Sprecher. Der Schüler der Realschule plus habe sich dort erkundigt, wie man eine Amoktat an einer Schule begehe. Nach den bisherigen Erkenntnissen habe für Schule und Schüler keine reale Gefahr bestanden. Warum der Unterricht am Montag dennoch ausgefallen sei, dazu konnte der Sprecher keine Auskunft geben. Auch in der benachbarten Kindertagesstätte fand nach RHEINPFALZ-Informationen keine Betreuung statt. Seitens der Polizei laufen Ermittlungen wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten.